Acidente envolvendo uma moto e um carro oficial da prefeitura de Vilhena, aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 25, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves, com a Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações, a condutora da moto seguia pela Avenida Tancredo Neves, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Brigadeiro, colidiu com o carro que transitava sentido BR-364.

No choque, a vítima ficou desacorda e foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.