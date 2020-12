Cleverson da Silva, de 34 anos, completados no último domingo, 20, morreu na noite desta sexta-feira, 25, após bater de frente com um carro Fita Strada, na Avenida Rondônia, esquina com a Avenida 1713, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações de testemunhas, o motociclista trafegava pela Avenida Rondônia, sentido Avenida Melvin Jones, quando na esquina da Avenida 1713, teria batido no meio fio da via, perdeu o controle e bateu de frente com o carro.

Cleverson que conduzia uma moto Yamaha de cor azul, placa NDU-4492-Presidente Médici, sofreu morte instantânea. Foi encontrado em sua cintura uma faca tipo peixeira de cabo branco enrolada num papel alumínio.

A Polícia Militar de Trânsito (P-trân) isolou a até para a Polícia Técnica Científica (Politec) fazer a perícia, após liberou o corpo para a funerária Vilhena fazer a remoção.