Uma advogada de Cacoal, identificada como Vanessa Eller, morreu afogada na tarde deste sábado (26), enquanto tomava banho em uma cachoeira localizada na linha 11, zona rural de Cacoal.

Segundo informações, a advogada desapareceu nas águas do rio após tentar atravessar até o outro lado da ilha, quando foi atacada por um ‘poraquê’, conhecido como Peixe-Elétrico da Amazônia, e acabou morrendo afogada.

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo pouco tempo depois. O caso aconteceu entre as 17:30 deste sábado (26/12).

>>>Leia nota da OAB na íntegra:

Nota de pesar: Vanessa Eller Caetano

É com profundo pesar que a OAB Rondônia e Caixa dos Advogados de Rondônia (CAARO), comunicam o falecimento da advogada Vanessa Eller Caetano. Vanessa advogava no município de Cacoal e faleceu no final da tarde deste sábado (26). Neste momento de dor, OAB/RO e CAARO se solidarizam com amigos e familiares por repentina perda.