A noite de sábado foi de irritação entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais.

Isso porque o time ficou no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, e perdeu a oportunidade de encostar no São Paulo, líder do Brasileirão.

O nome do técnico Rogério Ceni foi um dos mais comentados entre os flamenguistas, que criticaram durante suas escolhas.

O fato de a equipe ter ficado uma semana treinando também foi comentado. Confira a repercussão.