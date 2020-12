Na noite desta terça-feira, 29, Marcos Orlando, CAC atirador desportivo, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde em nota explicou que houve um equívoco por parte dos policiais que o conduziram para a delegacia de Polícia Civil, após ser abordado numa blitz próximo a cidade de Cerejeiras, no qual ele transportava armas e munições usadas em um curso de tiro esportivo que ministrou de forma gratuita naquele município.

>>>Leia a nota na íntegra:

Meu nome é Marcos Orlando CAC atirador desportivo que foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar (PM) que mesmo após apresentar toda a documentação necessária como CRAF E GUIAS DE TRÁFEGO ao tenente responsável pela operação que mesmo assim me conduziu a delegacia erroneamente.

Após mostrar ao delegado plantonista as mesmas documentações de legalidade das Armas, CRAF, guias de tráfego e estando totalmente legalizado fui liberado imediatamente pelo delegado de plantão, juntamente com o armamento devidamente em dias com a legislação vigente.