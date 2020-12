A Câmara de Vereadores decidiu e a solenidade de posse dos eleitos, que acontece nesta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, será de forma presencial.

A decisão foi tomada nesta terça-feira, 29, pelos próprios vereadores eleitos, após analisar pela realização do ato por videoconferência em virtude do aumento do número de infectados da covid-19 no município (leia mais AQUI).

Contudo, entre as medidas de prevenção ao covid-19, está a de apenas 1 convidado por autoridade e não 5, como estava previsto, além de servidores indispensáveis.

Assim sendo, a cerimônia, prevista para iniciar às 15h na Casa de Leis, será restrita a agentes políticos, servidores, imprensa e convidados. Mas a população poderá acompanhar o ato pela página da Câmara de Vereadores, no Facebook (clicando AQUI)

Conforme o Regimento Interno, a solenidade será presidida pelo vereador mais votado. Nas eleições de 2020, o vereador Dhonatan Pagani (PSDB) recebeu 1.878 votos e, com isso, assumirá a direção dos trabalhos e designará um secretário.

Constituída a Mesa Provisória, o presidente efetuará o recolhimento dos diplomas e das declarações de bens e, em seguida, a tomada do compromisso legal dos vereadores, do prefeito e da vice-prefeita.

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

Depois disso, os vereadores se reunirão sob a presidência de Pagani e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara de Vereadores, elegerão os componentes da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022.

A Mesa Diretora é composta por presidente, primeiro e segundo vice-presidentes e primeiro e segundo secretários.