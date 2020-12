A Construtora Valtran, citada em uma matéria publicada na segunda-feira, 28, leia (AQUI), executora do projeto da obra de construção da ponte sobre o rio Escondido na linha 9, próximo ao distrito de Estrela do Oeste, área rural de Cabixi, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 29, e, em nota, explicou que não tem responsabilidade sobre o aterro e colocação de manilhas ou tubos armco na rodovia que dá acesso à ponte.

>>>Leia nota na íntegra:

Construtora Valtran ltda-epp, vem através desta informar que foi contratada apenas para executar a ponte sobre o rio Escondido próximo a Cabixi.

A empresa executou a ponte de acordo com o projeto, e na sua planilha orçamentária não constava o uso de manilhas ou tubos armco na rodovia que dá acesso à ponte, tarefa esta incumbida a prefeitura de Cabixi.

Portanto o aterro da rodovia que da acesso à ponte ou o uso de manilhas não estava no objeto do contrato.