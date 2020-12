Na manhã desta terça-feira, 29, um homem invadiu uma casa na Rua Ceará, no setor 19 e furtou uma bicicleta da marca Cairu – Genova de cor roxa.

De acordo com informações da vítima, ela e sua mãe estavam dentro de casa quando ouviram barulhos no quintal, ao averiguar avistaram um homem que estava carregando sua bicicleta e tentava quebrar o cadeado do portão para sair.

Contudo, não conseguiu o intento de quebrar o cadeado. Com isso, ergueu o portão do trilho e fugiu levando o objeto do furto. A bike está com um cadeado enrolado no guidão.

O ladrão fugiu sentido ao bairro Cidade Verde, mãe e filha tentaram correr atrás do bandido, mas não conseguiram alcança-lo. A Polícia Militar (PM) foi chamada, fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito nem a bicicleta.

A vítima pede se alguém reconhecer a bicicleta nas ruas que ligue para a PM no 190.