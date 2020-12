O presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), reeleito para o mandato 2021/2024, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 30, para fazer um balanço do mandato da atual legislatura que encerra nesta quinta-feira, 31 de dezembro.

Ele destacou a economia histórica de R$ 4.8 milhões da Casa que foram destinados à prefeitura, com parte do dinheiro utilizado no combate à pandemia (leia mais AQUI e AQUI).

“O mandato foi participativo, diretamente com a sociedade e acredito que a atual legislatura fez o que nunca aconteceu em Vilhena: economizar, em dois anos, R$ 4,8 milhões. Essa economia foi utilizada pela prefeitura na área de saúde, no enfrentamento da pandemia, e também na área social, com a aquisição de 1.250 cestas básicas destinadas às famílias de baixa renda. Isso nos deixa felizes, a todos os vereadores, porque conseguimos contribuir nesse momento tão difícil”, analisa.

Além da economia, a atual legislatura também conseguiu reformar o prédio do Legislativo, iniciada na gestão do ex-presidente Adilson de Oliveira (PSB). “Dos 13 vereadores, apenas 3 fomos reeleitos. Mas isso não quer dizer que o prédio é nosso, é da comunidade de Vilhena, que, na verdade, merecia um prédio desse nível para que possa utilizá-lo”, observa.

Para ele, a atual legislatura fez a diferença no município, embora seja natural que todos tenham erros e acertos. “Parabenizo a cada um deles por suas ações que contribuíram com a Casa. Mas a nota que eu dou para essa legislatura é de 9. Foi uma Câmara que pensou e ajudou nos avanços do município”, frisou.

Ele também analisou as ações de Eduardo Japonês (PV). “O prefeito fez uma ótima administração e fizemos um trabalho em conjunto para que Vilhena continue crescendo. Caminhamos juntos e isso é importante para nossa sociedade. Minha nota para a gestão de Eduardo Japonês é 9”, complementa.

Com relação à legislatura 2021/2024 que toma posse nesta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, Macedo afirma que espera a continuidade dos trabalhos, apoiando as ações do Executivo e pensando sempre no melhor para o município.

“Meu gabinete continuará com as portas abertas à população, fazendo um mandato com mais experiência e reforçando as ações voltadas às famílias mais necessitadas. Desejo um Feliz Ano Novo 2021, de muita saúde, paz e alegria. Que Deus abençoe toda a população de Vilhena”, encerrou.