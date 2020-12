Vilhena registrou um novo óbito de paciente vilhenense com covid-19, 54 novos casos positivos, seis recuperados e 56 novos suspeitos.

Dessa forma, Vilhena registrou até as 19h desta quarta-feira, 30, 4.808 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 76 óbitos de vilhenenses e 11 óbitos de moradores de fora.

Há atualmente no município 430 casos ativos de moradores de Vilhena, 151 casos suspeitos, bem como 4.302 já recuperados e 15 transferidos.

A taxa de letalidade da pandemia em Vilhena é de 1,58%. No Estado a taxa ficou em 1,88%, no Brasil em 2,51%, na América do Sul em 2,79% e no mundo em 2,19%.

Há 17 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19: oito na UTI, sendo quatro com necessidade de respirador, três do sexo masculino com 64, 65 e 75 anos e um do sexo feminino com 53 anos.

Na UTI ainda há um paciente sem necessidade de respirador do sexo masculino com 63 anos. Na Enfermaria há nove pacientes: sete do sexo masculino com 35, 36, 52, 55, 59, 60 e 66 anos e dois do sexo feminino com 63 e 77 anos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 36,9% (sendo 40% na UTI e 34,6% na Enfermaria).

O Estado registrou até hoje 95 mil casos confirmados e 1.805 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 7,619 milhões, com 193,9 mil mortes. No mundo são 83 milhões de casos confirmados e 1,810 milhão de mortes.

DECRETO EM VIGOR – O decreto municipal compilado que trata do combate à pandemia no município tem seu texto mais atualizado disponível em: http://www.bit.ly/decretocovid19vilhena.