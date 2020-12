Em vídeo veiculado nesta terça-feira, 29, o prefeito José Ribamar (PSB) agradeceu o apoio e parceria do Ministério Público do Estado de Rondônia (MP) em virtude da doação de equipamentos para fortalecer as ações do Conselho Tutelar (CT) desse município.

Ao lado de representantes da prefeitura, do CT e do MP, o mandatário municipal informou que foram doados um computador e uma impressora.

“Nossa gratidão ao Ministério Público pela doação e pelo importante trabalho que realiza em nosso município”, enfatizou.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO: