A solenidade de posse da prefeita reeleita Lisete Marth, vice José Carlos Valendof e vereadores eleitos para o quadriênio 2021 a 2024 foi realizada na manhã desta sexta-feira (1) em Cerejeiras (RO).

O evento, que teve início às 08h, ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Cerejeiras e contou com a presença do deputado estadual Ezequiel Neiva, líderes religiosos, representante da justiça eleitoral, ex-vereadores e servidores municipais com um número limitado de pessoas em razão das normas sanitárias.

MESA DIRETORA BIÊNIO 2021/2022

Tomaram posse os vereadores Zeca Rolista (PTB) 464 votos, Isair Baldin (PP) 449 votos, Dj Samuka (PTB) 432 votos, Professor Sapata (PSB) 266 votos (estes quatro reeleitos), Erivelton Navarro (PSL) 371 votos, Eloi Ronsani (PV) 324 votos, Dione Ribeiro (DEM) 285 votos, Reinaldo Caburé (PV) 252 votos, Marcão da Rádio (MDB) 183 votos, que irão compor a 10ª legislatura.

Também foi realizada a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, que elegeu Samuel Carvalho (DJ Samuka) presidente, Isair Francisco Baldin vice-presidente, Reinaldo Martins Brum (Caburé) 1º secretário e Eloi Ronsani 2º secretário.

Na ocasião o presidente da Câmara, Dj Samuka, entregou à prefeita, simbolicamente, a chave do município de Cerejeiras.

MESA DIRETORA BIÊNIO 2023/2024

Após o encerramento da solenidade, Dj Samuka convocou os vereadores para participar de sessão extraordinária para eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, ficando da seguinte forma:

Samuel Carvalho (DJ Samuka) presidente, Erivelto Navarro vice-presidente, Reinaldo Martins Brum (Caburé) 1º secretário e Eloi Ronsani 2º secretário.