O vereador reeleito Ronildo Macedo Pereira (PV) foi, novamente, reconduzido para o biênio 2021/2022 à presidência da Câmara de Vilhena.

A eleição da nova Mesa Diretora foi realizada na tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, após a posse dos eleitos.

Numa eleição inédita, Macedo, que liderava a Chapa 1, derrotou Dhonatan Pagani (PSDB), que liderava a chapa 2. Ao todo, foram 7 votos para Macedo e 6 para Pagani.

Depois, foi feita a eleição para os demais cargos da Mesa Diretora, ficando da seguinte maneira: Presidente: Ronildo Macedo (PV); 1º vice-presidente: Samir Ali; 2º vice-presidente: Ademir Alves; 1º secretário: Clerida Maria Teixeira, e 2º secretário: Elenir Salete Gonçalves

Ao usar o microfone na tribuna da Casa de Leis, Macedo, que foi presidente na legislatura 2019/2020, disse que o momento é de felicidade, já que nunca aconteceu em Vilhena de um presidente da Casa ser reeleito ao cargo.

“Fazer parte da Mesa Diretora não nos torna inimigos. Ao contrário, estaremos trabalhando em conjunto pelo município. Agradecer aos vereadores pela vitória, que jamais aconteceu em Vilhena um presidente ser reeleito para a próxima legislatura. Agora temos mais experiência e vamos compor com os 13 vereadores, num trabalho voltado ao desenvolvimento do município. Com diálogo e consenso, chegamos à segunda presidência. É um momento de alegria e felicidade e a Casa de Leis vai ter um presidente com mais experiência para gerir e administrar os próximos dois anos”, disse Macedo.

Conforme o Regimento Interno, a eleição para escolha da Mesa Diretora do segundo biênio 2023/2024 ocorrerá na primeira sessão ordinária, que ocorrerá na primeira terça-feira de fevereiro.