Em cerimônia realizada nesta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, o prefeito Leandro Vieira e seu vice, Marcelo Crisóstomo, tomaram posse como novos gestores municipais em Corumbiara, na região sul de Rondônia.

O evento ocorreu no Salão paroquial da Igreja Católica e reuniu poucas autoridades em função das medidas de prevenção à covid-19.

Em seu discurso de posse, Leandro disse que sua administração será voltada ao respeito dos munícipes e retribuirá o apoio que obteve no pleito eleitoral com muito trabalho.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, ele disse que “faremos uma administração para todos. A melhor forma de retribuir o apoio que tive nas eleições é com muito trabalho, muita dedicação e respeito aos munícipes. Parabenizo aos vereadores eleitos e àqueles que não conseguiram se eleger, pela importância da participação no pleito eleitoral. Neste momento a política se encontra desacreditada e é importante resgatar a confiança da população. É através da política que as mudanças acontecem e temos como missão voltar a conquistar a credibilidade da população. O respeito às pessoas que com tato sacrifício construíram este município será algo valorizado em nossa administração”.

MESA DIRETORA

Já na manhã deste sábado, 2, no prédio da Câmara Municipal, foi realizada a eleição da Mesa Diretora 2021/2022, que foi assim definida: Presidente: Osmar Tavares Lourenço; Vice-presidente: Jose Firmino; 1º secretário: Vilmar Cardoso; e 2º secretário: Solon Pereira de Souza.