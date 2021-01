Final de 2020 ficou marcado para muita gente em Vilhena, os bandidos não deram folga e atacaram, nem igreja escapou da ação dos marginais.

A Polícia Militar (PM) foi chamada no bairro Alphaville, onde a vítima contou que dois homens havia invadido seu quintal e furtado alguns objetos.

De posse das informações a guarnição fazia busca pela região, quando os suspeitos ao perceberem a presença da viatura abandonaram os produtos furtados num terreno baldio e empreenderam fuga, não sendo possível captura-los.

No mesmo bairro, outra vítima chamou a PM e contou que saiu de sua casa por volta das 18h e quando retornou no outro dia por volta das 17h encontrou a casa arrombada e quem invadiu seu imóvel levou uma TV LG de 42 polegadas, uma caixa de som pequena, roupas de cama, camisas masculinas, um par de botinas e uma mochila de cor preta.

Foram feitas buscas pela região, mas a polícia não localizou nenhum suspeito.

No bairro Jardim Eldorado, a PM foi chamada por uma empresa de monitoramento, pois foi constatado que na parede da loja, bandidos haviam feito um buraco, provavelmente com marreta e desligaram o sistema de monitoramento para praticar furtar.

Um homem que estava cuidando de uma casa na Avenida José do Patrocínio, no centro de Vilhena, chamou a polícia e contou que foi ao imóvel para fazer limpeza, e quando chegou encontrou a residência arrombada e quem invadiu o imóvel levou bebidas alcoólicas, roupas, TV entre outros objetos.

Uma igreja localizada na Avenida Lírio dos vales no bairro Jardim Primavera, também não escapou das mãos dos bandidos que quebraram a janela do salão que dá acesso à cozinha e furtaram diversos produtos alimentícios e vasilhas usadas na preparação dos alimentos.

No mesmo bairro, mas na Avenida Curitiba, uma vítima contou a polícia que havia saído do trabalho e estava indo para sua casa de bicicleta, quando no cruzamento com a Avenida 1705, foi abordada por um homem em outra bicicleta que anunciou o assalto, ordenando que a vítima entregasse seu aparelho celular da marca Samsung J6 de cor preta.

A PM foi chamada na Rua 836, no bairro Alto Alegre, onde havia informação que um salão de cabeleireiro tinha sido furtado.

Em contato com o proprietário, contou aos militares que chegou para abrir o estabelecimento e deparou-se com a porta encostada.

Ao entrar observou que alguém havia usado uma chave conhecida como “micha” para abrir a porta de blindex e dois cadeados.

Do local foi levada uma TV de 50 polegadas da marca Philco, três máquinas de cortar cabelo, sendo duas da marca Whall e uma da marca Andis. Além disso, diversos produtos de higiene, produtos para cabelos, entre outros.