Ao anunciar os nomes de secretários municipais e dirigentes de autarquias de Cacoal, o prefeito Adailton Fúria também informou, durante a solenidade de posse realizada no primeiro dia do ano de 2021, que a Procuradora Geral do Município será a advogada Viviani Ramires da Silva.

Como as demais nomeações, a de Viviani também se reveste de critério técnico, por ser uma advogada experiente, com várias qualificações, mas o que não passou despercebido é que ela também entra para a história como a primeira mulher a ocupar o posto na história desta pujante cidade.

Formada pela UNIR – Universidade federal do Estado de Rondônia, a doutora Viviani Ramires é pós-graduada em Direito Penal, Direito Processual Penal e Didática do Ensino Superior, além de ser advogada militante nos Estados de Rondônia e Mato grosso há mais de 20 anos. Em Cacoal, ela já atuou junto a Procuradoria Geral do Município há mais de 10 anos, ocupando os cargos de advogada do município e posteriormente assessora de procurador.

Ao falar sobre a nomeação, a doutora Viviani Ramires afirmou que se sentiu muito honrada com o convite e fará um trabalho técnico, tendo como foco o planejamento e execução das atividades jurídicas voltadas para a defesa dos interesses do município e da população, seja em relação a assuntos judiciais ou extrajudiciais, de forma contenciosa ou consultiva.

“Ser a primeira mulher a ocupar o cargo é um motivo de orgulho, mas também de muita responsabilidade. Vou honrar a confiança do prefeito Adailton Fúria, que entra para a história não apenas por ser o prefeito mais bem votado da história e o mais jovem a ocupar o cargo, mas também por inovar ao escolher pessoas técnicas e capazes, independentemente de qualquer outra condição, seja de gênero ou de ideologia política. O prefeito entendeu que, o mais importante, é a capacidade técnica e o compromisso em servir ao povo de Cacoal”, disse.

A nova Procuradora Geral do Município ressaltou o seu comprometimento em atuar sempre em parceria com todos os demais advogados do município. “A PGM é um órgão, com várias engrenagens e muitos elos, os quais devem funcionar harmoniosamente para o interesses coletividade, e por isso é muito importante o comprometimento de cada um de seus membros. Conheço muitos dos advogados que já atuam nesse órgão e sei que são todos profissionais altamente qualificados para o cargo e isso nos dá a certeza de que o trabalho em equipe atenderá aos princípios que devem nortear a administração pública, que são a Legalidade, a Impessoalidade, a Moralidade, a Publicidade e a Eficiência. Valores esses que o jovem prefeito Adailton Fúria quer vê-los como marca não apenas da PGM, mas de todas as secretárias, autarquias, departamentos e setores da administração pública durante o seu mandato”, concluiu a nova chefe da PGM.