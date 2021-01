O melhor do pagode e samba com Boni Pagodeiro & Rapaziada é no Bar do Moe’s, neste domingo, 3, véspera de feriado estadual.

O som ao vivo começa às 20h30 e tem começa no copão de cerveja duplo Malte Brahma R$ 4,99 e porção de batata frita por apenas R$ 19,99.

Bar do Moe’s fica localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, em frente ao Hotel Santa Rosa na esquina do Shopping.