Um homem identificado pelas iniciais V.D., foi preso pela Polícia Militar (PM), na sexta-feira, 1, após arrombar e furtar uma sorveteria na cidade de Cerejeiras.

Conforme boletim de ocorrência, a PM recebeu informação, no qual uma pessoa relatou ter ouvido barulhos vindo de uma sorveteria na Avenida das Nações, esquina com a Rua Paraná, que normalmente naquele horário está fechada.

Com isso, uma guarnição foi ao local e encontrou a porta arrombada e o estabelecimento todo revirado.

Todavia, a guarnição saiu em diligência e encontrou um homem que carregava uma caixa de isopor grande e dentro quantia um pote de sorvete, um pote de açaí, um pote de leite em pó, um pote de cereja e 10 pacotes de salgadinho.

Em revista pessoal foi encontrado em suas vestes dois talões de recibo, dois comprovantes de compras, R$ 1,15 em moedas, um aparelho celular da marca Samsung e um talão de cheques do banco do Brasil contendo 20 folhas, em nome de KG Industria e Comércio de Confecções Ltda ep.

Indagado o suspeito confessou que havia furtado a sorveteria na companhia de mais duas pessoas, identificados por ele como “Leozinho” e “Neguinho”.

Como os militares tinham ciência que uma empresa havia sido furtada e do local levaram talões de cheques de três bancos, os policiais foram até a casa do suspeito e com autorização da mãe dele foi feito incursão e encontradas 16 folhas de cheques da Caixa Econômica Federal e 20 folhas do banco Sicoob.

Além disso, os militares receberam informação que o suspeito tinha descartado um quadro de bicicleta de cor verde e uma planta conhecida por rosa do deserto num paço.

Com isso, os PMs foram ao local e resgataram os objetos jogados no poço pelo suspeito, no qual também confessou o furto e disse que tirou várias peças da bicicleta e passou para um homem identificado por ele como “Israel” usuário de drogas.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência.