A prefeita Valérica Garcia (PP), empossada no último dia 1º de janeiro de 2021, apresentou nesta semana sua equipe de secretário para comandar Pimenteiras do Oeste, o menor município de Rondônia, localizado no sul do Estado.

Ao apresentar o grupo, a mandatária municipal pediu aos titulares das pastas que estejam preparados para trabalhar com interação e integração, enfatizando que há muitos desafios e respostas urgentes a dar.

“Hoje temos a responsabilidade de melhorar a qualidade de vida da população e melhorar as políticas públicas. Assim, as pessoas serão felizes de viver melhor e vão sentir orgulho da cidade”, observou.

Valéria recordou a trajetória e a motivação para chegar à prefeitura. Também destacou o preparo de todos os secretários empossados. “Pimenteiras merece o melhor de nós e é isso que vamos entregar. Estou orgulhosa de contar com um time tão competente como o que conseguimos montar”, ressalta.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS:

Chefe de Gabinete – Rodrigo Sordi Moreira

Secretário de Fazenda – Marcos Pires

Secretário de Planejamento – Marcos Careca

Secretário de Obras – Sergio Mauricio

Secretário de Agricultura – Elisan Gomes

Secretário de Projetos – Tom

Secretária de Educação – Leila Brito Nery

Secretária de saúde – Thaciany Nery

Secretária de Assistência Social – Adnair Gomes de Freitas

Secretário de turismo – Pablo Leandro