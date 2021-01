A assistente social e vice-prefeita de Vilhena, Patrícia da Glória, está em observação na tarde desta segunda-feira,4, na Central de Atendimento à Covid-19 com análise clínica de caso suspeito para o novo coronavírus com diversos sintomas característicos da doença.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura de Vilhena, ela aguarda exames em sala com isolamento na Enfermaria e respira com apoio de catéter nasal de oxigênio.

De acordo com a direção do Hospital Regional de Vilhena, Patrícia deu entrada com falta de ar e saturação de oxigênio em 76% no sangue (o ideal é acima de 95%).

A vice apresenta ainda febre, dor no corpo e perda do olfato. Exame de imagem revelou características de inflamação por covid-19 com comprometimento de 30 a 40% do pulmão de Patrícia.

Mesmo assim, o teste rápido apresentou resultado negativo. No entanto, como a paciente tem todos os sintomas da doença, o resultado indica que ela pode estar com uma infecção recente, com menos de sete dias, visto que o teste rápido só é eficiente a partir de sete dias de sintomas.