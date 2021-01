Ao tomar posse como vereador por Cacoal na sexta-feira 01, Edimar Kapiche (PSDB), reafirmou o compromisso em colocar seu mandato à disposição da população.

O parlamentar que foi eleito como 1º secretário da Mesa Diretiva da Câmara Municipal para o biênio 2021/2023 também se colocou à disposição da nova gestão municipal na busca de soluções para melhorar a vida dos cacoalenses.

Durante seu discurso na cerimônia, Edimar Kapiche agradeceu a todos que acreditaram em suas propostas e compromissos como candidato e prometeu honrar cada voto recebido na última eleição municipal.

“Quero dizer da gratidão a Deus primeiramente, por essa oportunidade da gente ter chegado até aqui. Hoje primeiro de janeiro de 2021, graças a Deus mais um ano se encerrou e um novo ciclo se inicia. Graças a Deus a gente tem um trabalho prestado no município, e Cacoal conhece Edimar Kapiche. Sou muito grato a Deus pela oportunidade, amizade, reconhecimento e pela confiança. Espero honrar cada um dos 768 votos obtidos na urna no dia 15 de novembro”, disse.

“E reafirmo aqui o compromisso não só com 768 votos recebidos, mas sim com toda a população de Cacoal. O mandato, eu sempre digo que não é do Edimar Kapiche é da população de Cacoal. Quero dizer aqui ao prefeito e ao vice-prefeito que, com certeza, estaremos juntos em busca por soluções para melhorar a vida dos cacoalenses. Esse é o nosso compromisso e me coloco à disposição”, acrescentou em seu discurso.

Na cerimônia o vereador fez questão de agradecer a esposa Márcia Ferreira Coimbra, e todos familiares que sempre lhe apoiaram, em especial os pais, Pedro Luciano e Dona Ilda Kapiche.

O parlamentar lembrou também em seus agradecimentos dos companheiros de partido e amigos que lhe ajudaram durante a campanha. Ainda, em nome do diretor dos vigilantes municipais, Osiel Ribeiro Gomes, cumprimentou a todos os vigilantes, profissão da qual exerce desde 2006, e todos servidores públicos municipais de Cacoal.

No encerramento do seu discurso desejou sucesso aos pares e que tenham uma atuação com responsabilidade, seriedade, compromisso e que possam dar orgulho a sociedade cacoalense. Por fim, desejou um feliz 2021 a toda população de Cacoal. Além de Kapiche, a nova Mesa Diretiva da Câmara terá João Picheck como presidente, Magnison Mota vice-presidente e Luiz Friz como 2º secretário.