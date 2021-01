As exportações de carne suína encerraram o último mês de 2020 com crescimento em volume e em receita ante dezembro de 2019.

Já as carnes bovina e de frango tiveram retração no faturamento e na quantidade de produto comercializada com outros países, segundo dados divulgados na segunda-feira 04, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia. O levantamento considera 22 dias úteis do mês de dezembro de 2020.

Os embarques de carne suína fresca, refrigerada ou congelada totalizaram 72,248 mil toneladas, 8,74% acima das 65,927 mil toneladas de dezembro de 2019, embora 5,44% menor que as 76,18 mil toneladas enviadas ao exterior em novembro de 2020. A receita somou US$ 174,494 milhões, 1,92% a mais que em dezembro de 2019, mas 7,45% abaixo de novembro. O preço médio da tonelada de carne suína exportada no mês passado foi de US$ 2.415,20, ante US$ 2.474,90/t em novembro e US$ 2.596,80 em dezembro do ano retrasado.

Os embarques de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada somaram em dezembro 142,524 mil toneladas, 4,19% menos que as 148,767 mil toneladas enviadas ao exterior em igual mês de 2019. Na comparação com novembro, quando a exportação somou 167,736 mil toneladas, o volume caiu 15%.

A receita com as vendas no mês totalizou US$ 642,232 milhões, queda de 13,71% ante os US$ 744,306 milhões de dezembro de 2019 e de 13% em relação aos US$ 738,521 milhões de novembro. O preço médio da tonelada embarcada foi de US$ 4.506,10, ante US$ 5.003,20 de dezembro de 2019 e US$ 4.402,90 em novembro de 2020.

Por fim, as exportações de carne de frango fresca, refrigerada ou congelada também tiveram queda em dezembro de 2020 em relação a igual mês de 2019. O Brasil exportou no mês 350,857 mil toneladas, 3,78% menos que as 364,658 mil toneladas embarcadas ao exterior no mesmo período de 2019, mas 8,26% superior ao exportado em novembro: 324,08 mil toneladas.

De acordo com a Secex, a receita obtida com o produto foi de US$ 494,692 milhões, 16% abaixo dos US$ 588,913 milhões faturados em dezembro de 2019, mas 15,15% maior que o valor obtido em novembro de 2020. O preço médio da tonelada embarcada de carne de frango no mês passado foi de US$ 1.410, contra US$ 1.325,50 em novembro e US$ 1.615 em dezembro do ano anterior.