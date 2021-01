Começando o ano com a cotação em alta nas praças pecuárias paulistas. A pouca oferta de gado pressionou os compradores a pagar mais por todas as categorias na última segunda-feira 04.

Em relação a 30 de dezembro, último dia de mercado em 2020, a cotação da arroba do boi gordo subiu R$3,00, ficando em R$268,00, preço bruto e a prazo, segundo levantamento da Scot Consultoria.

As cotações da vaca e novilha gordas subiram no mesmo ritmo, cotadas em R$250,00/@ e R$258,00/@ preço bruto e a prazo, respectivamente. Para os bovinos com até quatro dentes, que atendem o mercado externo, as cotações giram em torno de R$275,00/@.