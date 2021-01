Na tarde desta sexta-feira 01, durante a sessão solene realizada no plenário da Câmara Municipal de Ariquemes, Carla Redano (Patriotas) e o vice-prefeito Aner Gabriel do Amaral foram empossados aos respectivos cargos, eleitos no último dia 15 de novembro.

A cerimônia de posse iniciou por volta das 14h e terminou às 16h, na mesma sessão foram empossados ainda os 13 vereadores.

Em seu primeiro discurso como prefeita empossada, Carla Redano relembrou sua posse como vereadora ocorrida há quatro anos. “Em 2017, eu estava tomando posse como vereadora, e após quatro anos de mandatos cumpridos fielmente com a população, estou sendo conduzida ao cargo de prefeita dessa cidade que nasci, que construí minha família, aqui nasceu nosso filho e aqui quero colher os frutos plantados com amor e esperança”, comemorou.

Durante a cerimônia a prefeita falou do compromisso com o município. “Farei o impossível para fazer um mandato de excelência, com ações voltadas para toda a população, agradeço cada voto a mim confiado, agora sou prefeita de todos os ariquemenses, podem ter a certeza de que não irei decepcionar nenhum dos moradores da cidade, dos distritos e da zona rural, meu mandato será pautado na lisura”, destacou.

A prefeita agradeceu especialmente a família que sempre esteve ao lado dela em todos os momentos difíceis. “Agradeço a Deus pela família que tenho, sem eles essa vitória não seria possível, agradeço a Deus que até aqui me sustentou e meu deu força para vencer as adversidades, na prefeitura estaremos sempre abertos a sugestões e que estarei sempre à disposição de todos”, finalizou Carla Redano.

Lista dos novos secretários de Ariquemes:

Abner Gabriel – Semdes

Fabrício Smaha – Semgov

Marcelo Graeff – Sempog

Gustavo Silveira – PGM

Milene Paiva – Semsau

Antônio Mendonça – Semfaz

Elenice Piana – Semed

Henrique da Silva – SML

Aguida Dias – Funcet

Marcos Raposo – Semosp

Renan Carlos – Semust

Vilmar Ferreira – Sema

Antonio Marcos – Semaic

Sonia Maciel – CGM