Um homem foi preso nesta terça-feira, 5, pela Polícia Militar (PM) suspeito de tráfico de drogas, em Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia apurou que a PM recebeu informação que na casa de um homem identificado pelas iniciais W.C.J., no bairro Florença, provavelmente estava sendo usada para comércio de entorpecente.

Com isso, foi feito monitoramento e nesta terça-feira, após dois suspeitos saírem do local e serem abordados por uma guarnição, foi constatado que W., estava comercializando drogas.

Com a dupla que já é conhecida da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e que tinham saído do imóvel em uma motocicleta CG de cor azul, foi encontrada cerca de 11 gramas de substancia análoga a maconha, no qual disseram terem comprado pelo valor de R$ 50,00.

Contudo, foi feito incursão na casa de W., e em revista pessoal foi localizado 60 gramas de substancia aparentando ser maconha divididos em 4 porções, R$ 240,00 em dinheiro e um cheque no valor de R$ 120,00.

Em conversa com W., confessou que havia mais drogas escondidas numa casa abandonada na Rua 731, no bairro Cristo Rei. Com isso, uma equipe da PM foi ao local indicado pelo suspeito, e lá foram localizados 6 tabletes de substancia aparentando ser maconha pesando 6,307 quilogramas, totalizando 6,366 Kg apreendidos de maconha.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi registrada a ocorrência.