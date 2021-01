No primeiro dia útil de 2021, o prefeito Eduardo Japonês (PV) apresentou aos servidores as mudanças nas chefias de algumas secretarias em Vilhena.

Os novos secretários já haviam sido nomeados em publicações do Diário Oficial de Vilhena no final do ano passado e as mudanças ocorrem nas secretarias de Fazenda, Meio Ambiente, Planejamento, Comunicação e na Fundação Cultural.

As nomeações foram estabelecidas no diário de nº 3.132, do dia 30 de dezembro. A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) é assumida pelo servidor efetivo da pasta e jornalista Jovino Lobaz, que era secretário municipal de Comunicação.

Já na Comunicação, Gilvan Ferreira ocupa a pasta interinamente até o dia 15, quando o jornalista Herbert Weil assume a secretaria, após retorno de suas férias. Herbert atua como assessor na pasta há dois anos.

Na secretaria de Meio Ambiente, o advogado e ex-vereador Rafael Maziero assume a pasta.

Sueli Magalhães, que era a diretora do departamento de projetos e planejamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), assume a Secretaria Municipal de Planejamento e Faiçal Akkari, que no último ano trabalhou como diretor do Hospital Regional de Vilhena, assume como adjunto.

O radialista, músico e ex-vereador França Silva assume a Fundação Cultural de Vilhena.

FUTURAS MUDANÇAS

O prefeito Eduardo também estabeleceu que novas mudanças acontecerão. O ex-vereador Ronaldo Alevato, que já foi presidente da Câmara, assumirá a Educação, a partir da conclusão de processo de cedência do Governo do Estado.

Siclinda Raasch, que hoje tem a responsabilidade de gerir o Hospital Regional, assume a Saúde nos próximos 90 dias. Afonso Emerick, que hoje é secretário municipal de Saúde, ocupará cargo de assessoria no Gabinete do Prefeito.