Em entrevista ao Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 6, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, garante que, mesmo com a pandemia, o Estado desenvolveu muito em 2020.

Contudo, comentou que todos estão unidos contra a covid-19, com o Estado fazendo seu papel de forma macro.

Para ele, é necessária a união de favoráveis ou contrários ao governo neste momento, formando “uma única equipe”.

Marcos Rocha orientou à população a continuar respeitando as medidas de prevenção contra a convid-19 através da higienização das mãos e o uso de máscaras.

“Estamos acompanhando todos os dias a evolução. É necessário que a população e governo forme uma única equipe, pois é para o bem todos nós. Contrários ou a favor do Governo. Vidas são preciosas! Pode sair? Se precisar, claro que pode! Pode trabalhar? Pode! Mas é necessário que use máscaras, lave as mãos com água e sabão, use álcool 70 para limpeza de objetos e mãos, deixe o sapato à porta, do lado de fora de casa. Mas o Estado, como disse, está controlando o macro! Os Prefeitos, de acordo com o Decreto que expedi, têm a liberdade e o dever para expedir decreto de redução de fases, se assim verificarem que se faz necessário. Estamos todos unidos contra o covid. Essa pamdemia vai passar e logo voltaremos a ter vida normal. Não vejo a hora disso acontecer. Clamo a Deus todos os dias. O Estado desenvolveu muito em 2020; mas imagina se estivéssemos sem pandemia? Deus nos abençoe”, observa.

COVID EM RO

De acordo com dados da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), até esta terça-feira, 5, há 12.927 casos ativos da doença em Rondônia, mas 97.854 já foram confirmados (leia mais AQUI).