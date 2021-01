Uma multidão de apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, invadiu o prédio do Capitólio em Washington, durante a sessão conjunta do Congresso que iria confirmar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de novembro, na tarde desta quarta-feira (6).

Por causa disso, a polícia legislativa colocou os prédios do Congresso em lockdown, fechando entradas e saídas

A sessão foi suspensa até que os manifestantes saiam do prédio. No vídeo abaixo, é possível ver o momento em que centenas de pessoas ultrapassam o perímetro externo e se aproximam do Capitólio.

Após um comício de Trump perto da Casa Branca, milhares de pessoas se dirigiram ao Congresso. O presidente, que afirma ter perdido a eleição por fraudes que até o momento não foram provadas, quer que o vice-presidente Mike Pence, presidente do Senado, descarte os votos do Colégio Eleitoral que confirmaram a vitória de Pence.

Pence, no entanto, publicou uma carta para os congressistas, na qual afirma que cumprirá seu papel constitucional, de contar esses votos. “Vou defender a Constituição, que me impede de exercer uma autoridade unilateral para determinar quais votos podem e quais não podem ser contados”, escreveu ele.

Durante a sessão, o republicano Mitch McConnell, líder da maioria no Senado, afirmou que não irá votar a favor dos recursos e objeções de membros de seu partido contra os resultados da eleição.

A Biblioteca do Congresso foi esvaziada e fechada ao público. Um pacote com conteúdo desconhecido foi encontrado no local. Além disso, há um túnel na biblioteca que leva diretamente para dentro do prédio do Capitólio.