Em coletiva de imprensa realizada na terça-feira 05, o Governo de Rondônia anunciou que nesses dois anos de gestão foram executadas mais da metade do ‘‘Plano Estratégico – Um Novo Norte. Novos Caminhos’’, composto por sete eixos estratégicos: saúde, educação, segurança pública; desenvolvimento econômico; cidadania; estratégia e gestão; meio ambiente e desenvolvimento territorial.

‘‘Ultrapassamos 50% da execução de ações planejadas, e isso com a pandemia. Se não tivesse pandemia teríamos avançando ainda mais, pois o recurso utilizado para combater a doença, poderia ter sido usado em outras áreas, mas hoje nós temos a certeza que ao final vamos ter cumprindo as metas que nos propomos a fazer. O que sempre digo aos secretários é que temos que fazer o melhor com menos gastos’’, considera o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha.

O Plano possui grandes batalhas a serem cumpridas em diferentes frentes de atuação do Governo. No ano de 2020, além de tudo que foi planejado, uma guerra inédita e desafiadora entrou em cena: o enfrentamento à pandemia, e Rondônia despontou nesse combate no cenário nacional.

CRIAÇÃO DE 392 LEITOS E DE DOIS HOSPITAL DE CAMPANHA

O Poder Executivo Estadual repassou mais de R$ 3,7 milhões para os 52 municípios realizarem ações de combate à Covid-19. Foram criados 392 leitos para o atendimento da população e destinados mais de 100 mil testes rápidos em todo o Estado. O Governo também adquiriu o antigo Regina Pacis que transformou-se no Hospital de Campanha da Covid-19 em Rondônia, uma estrutura permanente que somará no pós-pandemia com a rede estadual de saúde.

”Rondônia não comprou hospital de campanha de lona e madeira que custaria R$ 23 milhões, nós compramos hospital de alvenaria, que hoje funciona como hospital de campanha, mas que após a pandemia essa estrutura vai continuar dando apoio para atender cada vez melhor a nossa população”, afirma o governador.

O Governo, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), também transformou o Centro de Habilitação de Rondônia (Cero) no segundo Hospital de Campanha, com 50 leitos, 30 deles de UTI e outros 20 leitos clínicos. Uma iniciativa que, inclusive, contou com a ajuda de empresários.

A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) distribuiu ainda, através do Projeto Previna-se mais de 240 mil máscaras aos mais vulneráveis. Na batalha contra o novo coronavírus, foi realizado o Mapeia Rondônia com 42 ações de testagem.

O Executivo Estadual além de ajudar no diagnóstico da Covid-19, ainda distribuiu nos drive-thrus medicamentos para os positivados. Também foram feitas, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) barreiras sanitárias em portos e aeroportos do Estado. Foram mais de R$ 370 milhões de investimentos em ações de enfrentamento à doença.

CRIAÇÃO DE MEDIDAS PARA REDUZIR IMPACTO ECONÔMICO

A pandemia também exigiu do Governo outra grande batalha: a manutenção da economia rondoniense. Foi criado o Programa de Microcrédito Social a juro zero com a disponibilização de mais de R$ 6,3 milhões.

Foram criadas ainda medidas para ajudar na manutenção de negócios, como a prorrogação do status de regularidade fiscal, suspensão de prazos de processos administrativos do FisConforme e a prorrogação do prazo de vencimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Icms).

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) distribuiu, através do Projeto Previna-se mais de 240 mil máscaras aos mais vulneráveis. Criou o programa AmpaRO, com auxílio financeiro aos impactados pela pandemia. Mais de 25 mil famílias foram beneficiadas, com aplicação de R$ 34 milhões em transferência. ”Esse programa foi usado como modelo em vários estados”, pontua o governador.

Outro programa lançado e que vai beneficiar famílias carentes é o Prato Feito com o fornecimento de mais de 30 mil refeições por mês. ”O custo da refeição será de R$ 2, e o restante será pago pelo Governo do Estado”, explica o governador.

Rondônia também conquistou o melhor índice no Plano de Retomada Gradual das Atividades Econômicas no Brasil, com a criação de importantes programas como o Pra Cima Rondônia e o Geração Emprego.

Todas as ações foram realizadas com o compromisso de zelar pelo recurso público e dar transparência ao enfrentamento à pandemia. O bom desempenho do Governo de Rondônia em prestar contas à população rendeu o 1º lugar em transparência de informações e em gastos públicos com à Covid-19.

Fazendo um balanço de quantos destaques Rondônia alcançou, o governador fez um reflexão: ”O Estado era pouco visto, tinha pessoas que confundiam a capital de Rondônia com a capital de Roraima, Boa Vista. As pessoas não sabiam onde era Porto Velho, mas aqui é a nossa terra, e é a que conquistou a liderança em transparência no Brasil. Graças ao trabalho sério contra a corrupção, nós conseguimos fazer com que as pessoas saibam que a capital de Rondônia é Porto Velho. Conseguimos mostrar para fora do Estado o que temos em Rondônia”, assegura o governador ao declarar que esse conjunto de esforços fará o Estado ser mais atrativo para investidores e avançar no desenvolvimento.

AVANÇOS EM DIVERSAS FRENTES DE ATUAÇÃO

Paralelo ao enfrentamento à pandemia, o Governo de Rondônia reuniu esforços para avançar em diversas frentes do Plano Estratégico. ”Apesar da Covid-19, Rondônia não parou as ações”, assegura o governador ao fazer o balanço das ações de 2020.

Entre os avanços conquistados consta no eixo da Educação, o aumento do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) da rede estadual que saltou de 3,8 para 4,0 em 2019, mas também houve a reforma das escolas, aquisição de mobiliário, laboratórios, ônibus escolares e interestaduais.

No eixo Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, o governador destacou que havia 34 municípios com destinação de resíduos sólidos para quatro aterros sanitários, e agora já são 40 municípios que destinam o lixo para cinco aterros.

Em 2020, Rondônia passou a ter duas reservas estaduais do Brasil, Resex Rio Preto Jacundá, em Ariquemes e Rio Cautário, em Costa Marques, onde existe a remuneração da população tradicional através do crédito de carbono. Aproximadamente 200 famílias são beneficiadas.

No eixo Saúde, mesmo com tantas demandas geradas pela pandemia, o projeto de construção do novo Heuro avançou com alinhamento, inclusive através de videoconferências, e já encontra-se pronto para evoluir para a etapa da licitação. ”Encontramos a melhor forma de fazê-lo, o modelo BTS – Built to Suit (construir para servir), e a previsão é de ficar pronto em três anos”, disse o governador.

A Sesau também conseguiu atender mais de 2,5 mil pessoas com cirurgias de catarata, por meio do Projeto Enxergar.

No eixo Segurança Pública, Rondônia conquistou a redução de 7% em acidentes de trânsito, 22,1% de roubos consumados, 23,1% de roubo/furto de veículos, 25,2% de roubo a pessoas, e aumentou 6,5% a recaptura de foragidos. A Polícia Civil ainda executou só em 2020, 1.043 mandados de prisão, 571 mandados de busca e apreensão; alcançou a taxa de 90,1% de inquéritos com autoria conhecida e realizou 82 operações policiais.

A segurança pública também foi aparelhada com novas viaturas e armamentos. E para o segundo semestre desse ano foi anunciado o concurso público para as forças que integram a Segurança Pública do Estado: Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil.

No eixo Cidadania, ampliou de 80% para 95% o acesso à educação formal de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. Por meio da Seas, lançou dois grandes programas sociais: o Mamãe Cheguei com o beneficiamento de mais de mil gestantes com kits de enxoval, e o Criança Feliz Mais, que atendeu mais 9030 famílias com transferência de renda. Inaugurou ainda a Central do Migrante.

No eixo Desenvolvimento Econômico, Rondônia deu um grande salto na produção da lavoura e pecuária, saltando de R$ 9,3 bilhões para R$ 12 bilhões de valor bruto gerado por essas atividades em 2020.

O Executivo Estadual ainda fez um grande investimento para recuperação das estradas estaduais. Foram mais R$ 14 milhões aplicados na manutenção de rodovias pavimentadas por administração direta. Já são 5.820 quilômetros de estradas primárias e pavimentadas que passaram por melhoramento e 22 pontes recuperadas.

Das 95% das estradas pavimentadas recuperadas estão a RO-470 que liga a BR-364 ao município de Vale do Paraíso, com 17 quilômetros asfaltados e 19 km que terão recapeamento asfáltico. Outra obra executada foi a conclusão das cabeceiras da ponte sobre o rio Urupá, em Ji-Paraná. E ainda o asfaltamento com qualidade que está sendo feito na Estrada do Belmont, em Porto Velho.

Rondônia também avançou na produção de calcário para correção do solo e incremento do setor produtivo. Mais de 150 mil toneladas de calcário foram entregues. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que acontece através da parceria do Governo do Estado e Governo Federal, teve 1.227 produtores rurais vinculados e 161 cooperativas. ” Isso é muito importante, pois dá a garantia aos produtores que a produção será adquirida”, considera o governador.

Outra conquista do Estado veio do eixo Gestão e Estratégia, o inédito triplo A em solidez fiscal, reflexo do melhor desempenho possível na gestão financeira, orçamentária, contábil e patrimonial. Avaliado pelo Tesouro Nacional.

GOVERNADOR DETALHA AÇÕES À IMPRENSA

Depois da explanação do balanço de ações, o governador respondeu aos questionamentos da imprensa.