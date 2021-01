Um homem identificado por Laercio Bezerra dos Santos, de 53 anos, foi assassinado a facadas na manhã desta quinta-feira, 7, na Kapa 144, Km 7 – ponte nova do Melgaço, área rural de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma testemunha chamou a Polícia Militar (PM) e contou que vítima e suspeito da autoria do crime passaram a noite ingerindo bebidas alcoólicas e na manhã desta quinta, ouviu gritos de socorro e ao chegar na varanda do bar visualizou a vítima segurando o braço do suspeito, sendo que já havia recebido vários golpes de faca.

Após esfaquear o colega de bebedeira, o autor fugiu tomando rumo desconhecido.

Ao chegar no local a polícia constatou que a vítima estava morta. Com isso, a Polícia Técnica Científica (Politec) foi chamada e após os trabalhos de praxe o corpo foi libertado para a funerária de plantão fazer a remoção.

O suspeito de ter assassinado Laercio foi identificado pelas iniciais I.R.S, mais conhecido por “Tatú”, na casa do suspeito a PM localizou uma espingarda calibre 32 e dois cartuchos intactos.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).