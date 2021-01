O Colégio Tiradentes de Vilhena está sob nova direção. Após mais de 3 anos à frente da gestão escolar, o Major PM R Silva deixa a direção do CTPM-V para assumir o Subcomando do 4º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Cacoal-RO.

“Em razão da minha recente promoção ao posto de Major PM e por já ter passado mais de 3 anos à frente do Colégio Tiradentes é chegada a hora de me despedir desta função e de encarar novos responsabilidades na minha carreira”, afirmou o Diretor.

Para o ex-diretor Major R Silva, a implantação do Colégio Tiradentes em Vilhena foi um grande marco na educação de Rondônia, prova disso são os demais projetos que surgiram a partir dos nossos trabalhos.

A partir de 2021 Rondônia contará com 13 unidades do Colégio Tiradentes distribuídos nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Alta Floresta, Ouro Preto, Jaru e Guajará Mirim, além das unidades que já estão em funcionamento.

Dentre as realizações que o Major R Silva destaca sob sua gestão no CTPM-V estão a melhora no índice do IDEB saindo de 3.2 para 4.7, melhorias estruturais como reforma do sistema elétrico, instalação dos sistema de ar condicionado, recuperação e reformas das salas de aula, construção do refeitório dentre outras melhorias, destaca R Silva.

O Capitão PM Alison foi designado para exercer a função de diretor. Alison é natural de Vilhena-RO, já trabalhou na sede do 3º BPM, comandou o Pelotão de Fronteira de Chupinguaia.

No ano de 2016, participou da Coordenação de Segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em Porto Velho, foi diretor do Complexo de Correição da Polícia Militar e também comandou a Companhia Independente de Policiamento Ostensivo em Buritis-RO.

É bacharel em Segurança Pública pela UNIR – RO, pós graduado em direito processual e processo penal pela Unyleya, Segurança Pública pela Ibra e Gestão Pública pela EMERON.