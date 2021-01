O deputado Ezequiel Neiva (PTB) indicou e foi atendido pelo governo de Rondônia, para reformas e ampliações das escolas Castro Alves em Cerejeiras, escola São Roque no município de Corumbiara, da escola Colina Verde no distrito de Rondolândia, também em Corumbiara, além da ampliação e melhoria da infraestrutura da Coordenadoria Regional de Educação (CRE), responsável pelo gerenciamento das ações em 18 escolas estaduais distribuídas nos municípios de Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara.

O investimento no setor educacional solicitado por Ezequiel Neiva é de quase R$ 1,3 milhão. Ezequiel Neiva agradeceu o governador Marcos Rocha pelos atendimentos e enalteceu o empenho do secretário de educação, Suamy Vivecananda, pelo empenho em trabalhar na liberação dos recursos e elaboração dos projetos. “Nossas escolas são antigas e precisam de readequações para que os estudantes e profissionais da área se sintam bem no ambiente escolar”, destacou o deputado.

A CRE/Cerejeiras receberá investimento de R$ 318.912,94, por meio do Programa de Ajuda Financeira às Escolas (Proaf). A coordenadoria receberá a construção de um bloco com três salas com banheiro e instalação de piso.

A escola Castro Alves receberá reforma das instalações elétricas, reforma da cobertura, substituição das esquadrias e pintura interna e externa, com investimento de R$ 329.729,88, também oriundo do Proaf.

Com o investimento de R$ 320.668,72, a escola São Roque, em Corumbiara, terá a construção de um bloco de duas salas e banheiro, a construção da caixa de água e reforma do pátio. Enquanto na escola Colina Verde, no distrito de Rondôlandia, será construído um refeitório a torre da d’água e realizada a reforma dos banheiros, com o investimento de R$ 322.091,99.