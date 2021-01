Valter Antônio Dias, de 42 anos, que tinha como profissão mecânico, foi assassinado com 45 golpes de faca na noite de sexta-feira, 8, em Colorado do Oeste.

O crime ocorreu próximo a Igreja Católica, no centro da cidade, enquanto Valter que é morador de rua dormia.

De acordo com apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o crime foi cometido por um menor de idade, no qual foi apreendido ainda com a faca suja de sangue na mão.

O infrator apenas se ateve em dizer que teve um desentendimento com a vítima por motivos fúteis já que os dois são usuários de drogas.

Valter era mecânico, porém devido ao vício passou a morar na rua. A vítima foi assassinada com 45 golpes de faca.

O corpo foi removido pela funerária Center Pax, e após os procedimentos da necropsia, será sepultado as 18h de hoje em Colorado do Oeste.