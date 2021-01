O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de Rondônia projetado para 2020 é de 13,9 bilhões de reais, resultado 15,1% maior do que o obtido em 2019.

Os produtos agrícolas de melhor desempenho em 2020, quando comparados com 2019, são a soja, o café e o milho, enquanto a mandioca, e a banana devem apresentar resultado desfavorável, com redução de 31,4% e 5,0% do VBP, respectivamente.

No tocante à pecuária, bovinos deve apresentar acréscimo no VBP de 13,5%, enquanto o do leite projeta aumento de 1,2%.

Os dados da Tabela 2 mostram que o VBP dos cinco principais produtos em 2020 deve responder por 93,5% do valor total, com destaque para o valor dos bovinos, que representará 60,0% do VBP rondoniense em 2020.