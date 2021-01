Um homem identificado pela inicial H., foi detido no final da tarde deste domingo, 10, quando consumia bebidas alcoólicas e ouvia som alto no pátio de um posto de combustível na cidade de Pimenteiras do Oeste.

De acordo com informação obtida pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi informada que diversas pessoas estavam no pátio de um posto de combustível, a maioria jovens descumprindo o decreto municipal que proíbe aglomeração devido ao aumento da pandemia do novo coronavírus.

As pessoas ouviam som em volume alto, consumiam bebidas alcoólicas e não usavam máscaras, ou seja, totalmente transgredindo o que determina o decreto municipal 062/2021.

Os policiais tentaram argumentar com algumas pessoas que estavam no local, mas foram hostilizados e desacatados com palavras de baixo calão.

H., que estava visivelmente embriagado entrou em seu veículo e saiu em alta velocidade, colocando sua vida em risco e de terceiros.

A guarnição fez acompanhamento e quando o suspeito parou próximo a um lava jato, recebeu voz de prisão, após ser colocado na viatura, diversas pessoas tentaram resgatar o detido, sendo necessário chamar apoio de viaturas de Corumbiara e Cerejeiras, além de usar gás de pimenta para conter a tentativa de resgate.

Outro homem identificado pelas iniciais A.H.P., que estava muito alterado e também participou da tentativa de resgate foi levado ao hospital devido ter passado mal com pressão alta.

H., foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.