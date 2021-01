J.R.N., de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na sexta-feira, 8, quando pichava o muro da feira do BNH, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina, quando os militares avistaram o suspeito com uma lata de tinta spray pichando o muro da feira.

Com isso, foi feita abordagem ao suspeito e indagado o motivo pelo qual ele estava pichando o muro da feira, e ele respondeu: “Eu sou artista e ganho mais dinheiro do que vocês, vão tomar no C* vocês e o Bolsonaro”.

O suspeito havia escrito no muro; “ o comando mata sem covardia sou 1 um N 1 da rua” enaltecendo uma facção criminosa.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).