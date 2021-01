Cerca de 60 pessoas, a maioria jovens foram detidas numa festa regada a drogas, bebidas alcoólicas e narguilé, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) estava monitorando anúncios em redes sociais sobre uma possível festa que aconteceria no dia 9 de janeiro, na linha 145, área rural de Vilhena, denominada “Dapamina” 3ª edição.

Com isso, um efetivo do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), saiu em busca dos festeiros em plena pandemia e com o decreto em vigor que restringe atividade comercial para não haver aglomerações.

Porém, neste período, houve diversas ligações para o 190 da PM e para Vigilância Sanitária denunciando o fato.

De posse das informações as guarnições foram ao local indicado pelos denunciantes e constatamos a aglomeração, sendo cerca de 60 pessoas a maioria jovens.

Um rapaz identificado pelas iniciais V.M.P., se apresentou aos militares como sendo o responsável pela festa.

Em revista no imóvel foi localizado nove invólucros de substância entorpecente aparentando ser cocaína pesando aproximadamente três gramas, 12 garrafas de Vodka, uma garrafa de Whisky e três Narguilé.

Indagado sobre a droga e as bebidas alcóolicas encontradas informou que comprou juntamente com outras pessoas para ser consumido durante a festa.

Em seguida revista pessoal em todos os homens foi localizado na bolsa de M.L.O.R., Rego um invólucro de substância aparentando ser maconha pesando aproximadamente cinco gramas. Além disso, vários adolescentes apresentavam sintomas de embriaguez.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para providências cabíveis.