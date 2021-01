O presidente da Associação Cacoalense de Imprensa (ACI), Siderlandio Simões, protocolou ofício ao Gabinete da Prefeitura de Cacoal, destinado ao prefeito Adailton Fúria (PSD), através do qual faz uma série de considerações sobre o exercício profissional dos jornalistas filiados à entidade e deseja ao novo Chefe do Poder Executivo êxito em suas ações à frente da governança municipal.

No momento da entrega, o presidente da ACI estava acompanhado do vereador Paulo Henrique (PTB), que também é um excelente jornalista e conceituado advogado, e ambos foram recebidos calorosamente pelo chefe de gabinete da prefeitura, Sílvio Machado.

Conforme o documento entregue ao prefeito, a ACI é uma entidade que dá suporte aos profissionais de imprensa, auxiliando-os para que cada um exerça suas atividades em conformidade com a carta magna da nação e, ao cumprir o seu dever de propagar os fatos tais quais eles são, também exercem o direito que lhe assegura o Inciso nono, do Artigo 5º, o qual diz expressamente que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.

Igualmente, o artigo 220, da CF/1988, corroborando com o artigo 5º, diz que: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

O presidente da ACI afirma que os seus filiados, conscientes do equilíbrio que deve haver entre direito e dever têm o solene compromisso de divulgar, com imparcialidade, toda e qualquer notícia do município, estado ou do país, sempre de forma fidedigna e respeitando as partes envolvidas de maneira equânime e justa.

Em relação ao atual mandato, a ACI e seus filiados deseja ao prefeito Adailton Fúria, o qual foi eleito com a maior votação já dada a qualquer chefe do Poder Executivo no Município, que sua gestão seja bastante eficiente e atenda aos princípios basilares da administração pública, que são a Legalidade, a Impessoalidade, a Moralidade, a PUBLICIDADE e a eficiência.

Ainda, de acordo com o documento protocolado, os profissionais de imprensa, independentemente de atuarem no rádio, na TV, jornal ou em novos meios de difusão como são os sites e portais de notícias, tem o dever de levar à população as realizações dos agentes públicos, sejam eles do Executivo ou do Legislativo, permitindo-lhes uma eficiente prestação de conta de suas ações no estrito cumprimento de dever que o cargo lhes impõe, mas ao mesmo tempo lhes garantindo o direito de esclarecer a opinião pública se algum fato ou ação merecerem informações adicionais.

“Tanto este presidente da ACI quanto o vereador Paulo Henrique fomos muito bem recebidos pelo chefe de gabinete e isto nos dá a certeza de que a atual administração saberá respeitar e valorizar os profissionais de imprensa, os quais exercem o relevante papel de propagar os fatos que hoje são notícias e que igualmente irão formar o compêndio histórico de Cacoal, de Rondônia e do Brasil”, concluiu Siderlandio Simões.