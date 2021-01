Neste domingo, 10, a Rádio Patrulha da Polícia Militar recuperou vários objetos que haviam sido furtados, em Vilhena, apreendeu drogas e deteve suspeito por venda entorpecente e receptação.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Rádio Patrulha foi chamada para atender uma ocorrência de furto à residência, na Rua 2208, setor 22, onde a vítima disse aos militares que seu aparelho Iphone 8 estava emitindo sinal de rastreamento num imóvel na Rua H10 bairro Açaí.

Com isso, a Rádio Patrulha foi ao local, onde já é de conhecimento dos militares que funciona como boca de fumo. Contudo, em contato com o proprietário identificado pelas iniciais G.F.C., conhecido por “Shim”, disse que não tinha nada de ilícito em sua casa, porém, o sinal do aparelho constava naquele imóvel.

Entretanto, o sistema de rastreamento também acusa o local e aciona uma sirene para sua fácil localização, o qual ao acionar tal dispositivo, começou a tocar dentro da residência na estante da sala.

Em incursão no local, além do Iphone, a PM encontrou um relógio Aplle Wattch serie 03, cor prata também furtado na residência da vítima.

Sobre a geladeira foi localizado uma balança de precisão pequena de cor prata, sete invólucros com substancia aparentado ser maconha pesando aproximadamente 18,4 gramas, um invólucro com substancia aparentando ser pasta base de cocaína pesando aproximadamente duas gramas, uma tesoura pequena e várias sacolas plásticas recortadas utilizada para embalar drogas.

No quarto do suspeito foi localizado uma espingarda de pressão da marca Rossi, uma lata com 30 chumbo 5.5, dois radio comunicadores modelo ET450s, marca Motorola, uma base de carregamento Motorola, duas máquinas para cortar cabelo uma da marca Philco Dual, outra da marca Action titânio, entre outros intens.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.