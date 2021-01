Vilhena registrou um novo óbito de morador do Mato Grosso, 58 novos confirmados com covid-19 e 36 recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 5.475 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 78 óbitos de vilhenenses e 15 óbitos de moradores de fora.

Há atualmente no município 760 casos ativos de moradores de Vilhena, 107 casos suspeitos, bem como 4.638 já recuperados e 16 transferidos.

A taxa de letalidade da pandemia em Vilhena é de 1,44%. No Estado a taxa ficou em 1,89%, no Brasil em 2,51%, na América do Sul em 2,70% e no mundo em 2,15%.

Há 37 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 35 de Vilhena e dois de outras cidades (um de Chupinguaia e um de Cabixi): 14 na UTI, sendo 10 intubados (seis sexo masculino com 44, 60, 65, 66, 72 e 82 anos e quatro do sexo feminino com 52, 62, 63e 66 anos) e quatro na UTI apenas com ventilação não-invasiva (um do sexo masculino com 70 anos e três do sexo feminino com 54, 59 e 69 anos). Nas Enfermarias há 23 pacientes: 12 do sexo feminino com 40, 42, 43, 49, 51, 57, 63, 66, 72, 72, 74 e 89 anos e 11 do sexo masculino com 45, 50, 51, 52, 55, 57, 57, 59, 59, 63 e 70 anos. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 92,5% (sendo 93,3% na UTI e 92% nas Enfermarias).

O Estado registrou até hoje 101,5 mil casos confirmados e 1.911 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 8,105 milhões, com 203,1 mil mortes. No mundo são 90,6 milhões de casos confirmados e 1,943 milhão de mortes.

ATENDIMENTO – Pessoas que tenham sintomas ou se considerem suspeitas de ter covid-19 devem procurar os postos de Saúde em Vilhena. Aos fins de semana a unidade em funcionamento é a Afonso Mansur, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes (das 7h às 19h).

DECRETO EM VIGOR – O decreto municipal compilado que trata do combate à pandemia no município tem seu texto mais atualizado disponível em: http://www.bit.ly/decretocovid19vilhena.

DENÚNCIAS – Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 da Polícia Militar (24h) ou 3322-1936 da Vigilância Sanitária (7h às 17h30, de segunda a sexta-feira).