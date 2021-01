Policiais militares da Rádio Patrulha estavam em ronda de rotina na noite desta segunda-feira, 11, pela Avenida Brasil (30), quando na esquina com Avenida Paraná, no Parque São Paulo, observaram dois homens em uma moto Honda CG 125 modelo Titan, cor preta, sem placa de identificação realizando manobras perigosas, tipo frenagens e arrancadas bruscas, estando o veículo com escapamento livre produzindo muito barulho.

Com isso, foi dado ordem de parada ao condutor, no qual não obedeceram e saíu em alta velocidade em direção Avenida Brasil sentido bairro Embratel, colocando sua vida em risco do carona e de terceiros, sendo que logo em seguida o carona pulou da garupa do veículo e evadiu se correndo a pé.

O motociclista foi perseguido por varias ruas e avenidas, quando foi abordado no final da Avenida Brasil esquina com Rua 627 – bairro Parque São Paulo.

O condutor da moto foi identificado pelas iniciais G.C.F., de 16 anos, e identificou seu amigo com V., de 16 anos que havia pulado da moto e empreendido fuga, não sendo possível sua captura.

A motocicleta estava totalmente depenada, e em consulta no sistema do Detran através número chassi, constou como sendo do veículo placa NBE-0952 Cerejeiras e não consta ocorrência furto ou roubo, somente documentação atrasada.

Diante dois fatos, o adolescente foi apresentado na Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp) para providencias cabíveis.