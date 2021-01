O acidente aconteceu na tarde de domingo, 10, na BR-364, próximo ao distrito de São Loureço, área rural de Vilhena.

As informações dão conta que o motorista de um carro VW Golf com placa de Vilhena, trafegava pela rodovia sentido Vilhena, quando por motivos ainda desconhecidos teria perdido o controle do carro e capotado.

Ele estaria sozinho no automóvel e após o acidente abandonou o veículo com as rodas para cima no meio da pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi avisada, foi ao local e não encontrou ninguém. Porém, pela placa o condutor deve ser localizado em breve.