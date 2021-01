Uma aliança israelense entre cientistas da Universidade de Tel Aviv e a startup Imagindairy, trabalha para obter leite com todos os valores nutricionais importantes do leite animal, e com o mesmo sabor, aroma e textura que todos nós conhecemos, mas em culturas de laboratório.

Por trás desse desenvolvimento está o Professor Tamir Tuller do Departamento de Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia da Universidade de Tel Aviv.

Junto com o empresário de tecnologia de alimentos Dr. Eyal Iffergan, Tuller criou a startup Imagindairy , que tenta fazer o até então impossível: produzir leite de vaca a partir de fermento. “Nossa startup também inclui engenheiros e especialistas em alimentos da Strauss Company”, disse o professor Tuller.

“ Atualmente, eles estão tentando tirar proteínas do leite de levedura e fazer queijo com elas. É um longo processo de melhoria: produtividade, sabor e, claro, preço. Este produto não é um substituto do leite como o leite de amêndoa ou soja. Planejamos produzir laticínios que serão idênticos aos produtos que vêm de animais, introduzindo o genoma da levedura, os genes que codificam o desenvolvimento do leite nas vacas”, completou.

A Imaginedairy tem trabalhado com a Universidade de Tel Aviv por meio da Ramot, a empresa de transferência de tecnologia da universidade. “A tecnologia inovadora do professor Tuller pode revolucionar a indústria de laticínios como a conhecemos”, disse Keren Primor Cohen, CEO da Ramot.

Por cerca de uma década, o laboratório do professor Tuller na Universidade de Tel Aviv se especializou em modelagem e expressão de genes de engenharia usando simulações biofísicas, modelagem computacional de evolução molecular e aprendizado de máquina. Entre outras coisas, esses modelos são usados para tornar a produção de proteínas heterólogas (proteínas codificadas por genes que vêm de outro organismo) mais eficiente e, portanto, mais econômica.