A atual “Miss Teen Rondônia” Allana Rehfeld, de 15 anos, visitou a Câmara de Vereadores de Cacoal na manhã de segunda-feira 11, sendo recepcionada pelo presidente da casa, João Paulo Picheck (Republicanos).

Acompanhada da mãe, Fabrine Rehfeld, a miss falou da conquista do título e do novo desafio, depois de representar Cacoal no Estado, agora levar o nome da “Capital do Café” a nível nacional na disputa do concurso “Miss Teen Brasil”. O evento está previsto para ocorrer entre os dias 20 e 24 de fevereiro, em Curitiba (PR).

Allana disputará a vaga com outras 26 candidatas. Como as despesas são bancadas pelas próprias concorrentes, a miss busca patrocínios para conseguir pagar pela hospedagem, viagem, trajes e dentre outras despesas.

João Paulo Picheck agradeceu a visita, desejou sorte a miss e disse que ainda nesta semana irá acompanhá-la até a Fundação Cultural de Cacoal (Funccal), para que junto ao presidente Pedro Rabelo busquem uma forma de apoiar a representante cacoalense no concurso nacional.