A Rádio Patrulha da Polícia Militar agiu com extrema rapidez e recuperou uma motoneta Yamaha Crypton 115, ano 2004 de cor bege, placa NDG-1510 Vilhena, que havia sido furtada de frente de um mercado em Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a PM e contou que chegou no mercado na Rua Paraíba, Parque Novo Tempo, estacionou sua motoneta e entrou no estabelecimento, minutos depois ao retornar seu veículo não estava mais no local que deixou.

De posse das informações a Rádio Patrulha passou a fazer buscas pela região e com apoio de populares a motoneta foi localizada escondida num terreno baldio no final da Rua 1715.

O veículo estava com o miolo da chave quebrado. A motoneta foi levada para Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para ser ressarcida ao proprietário.