Policiais militares da Rádio Patrulha estavam em ronda de rotina pela Rua 809, quando na esquina com a Rua 822, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, observaram dois homens em atitude suspeita.

Com isso, foi feita abordagem e a dupla identificada pelas iniciais K.A.D.F.S., de 17 anos, e M.F., de 25, no qual o menor de idade portava um litro de vinho tinto e um invólucro com substancia aparentando ser pasta base cocaína pesando aproximadamente uma grama.

Indagado, o adolescente contou que havia furtado o vinho de dentro de um veículo Ford Fiesta com placa de Vilhena, que estava estacionado frente à uma casa localizada na Rua Ana Nery, no mesmo bairro.

A Rádio Patrulha foi ao local indicado pelos suspeitos e encontraram o veículo aberto e todo revirado, onde proprietário que foi localizado pelos militares disse que havia esquecido veículo destrancado e também reconheceu o litro de vinho como de sua propriedade.

Indagados onde havia comprado o entorpecente, os suspeitos declararam que tinham adquirido a droga de um homem conhecido como, como “Neguinho” na Rua 809 no mesmo bairro e indicaram o local para a polícia.

Segundo a dupla, pagaram R$7,00 em dinheiro e um canivete cabo de madeira pela a droga e não era a primeira vez.

Com isso, os policiais da Rádio Patrulha fizeram incursão no endereço indicado pelos suspeitos e em contato com um homem identificado pelas inicias R.M.F., vulgo “Neguinho” disse que não conhecia a dupla, porém, foi verificado no braço de R., um relógio da marca Oriente masculino novo, sendo identificado pelos militares que o objeto havia sido furtado em uma casa no último dia 10.

R., disse aos militares que havia comprado o relógio de um “noíado”, mas não sabia o nome nem onde localizá-lo.

Em revista pessoal foi encontrado no bolso de R., um aparelho celular modelo J5, marca Samsung, cor preto, um pote pequeno cor preto e branco, contendo oito invólucro aparentando ser pasta base de cocaína com embalagens plástico de cor azul, pesando aproximadamente quatro gramas, R$ 7,00 em dinheiro e um canivete de cabo de madeira.

Em revista no imóvel foi localizado no quarto um invólucro com substancia aparentado ser maconha pesando aproximadamente duas gramas, uma tesoura de cabo preto e vários pedaços de plásticos de cor azul.

Além disso, foram encontrados vários itens furtados num imóvel conforme registro na Unisp, sendo: uma garrafa térmica inox um litro, duas escovas rotativa de cabelo, dois carregadores de telefone IPhone, uma faca e um chaira com bainha da marca Experts compo, além de vários itens de alimentação que estava na geladeira, como Linguiça defumada, dois queijos, latas de atum entre outros.

Perguntado suspeito R., sobre os objetos encontrados em sua casa, ele negou ter furtado e relatou que comprou de uns moleques, mas não soube dizer onde reside estes suspeitos.

Outros objetos, alega ter trocado por drogas e um pouco de dinheiro. R., cumpre pena e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, mas a mesma estava desligada e havia mandado de prisão em seu desfavor expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena, em regime fechado.

Diante dos fatos, foi dado voz prisão a R., pela prática de tráfico de drogas e receptação, infrator M., pela prática de furto em veículo e posse de substância entorpecente e o menor foi apreendido pela prática de ato infracional equivalente a furto em veículo e posse de entorpecente.

Os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentados ao comissariado de plantão.