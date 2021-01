A Unesc alerta aos candidatos que desejam ingressar na instituição, bem como alunos já matriculados, que abrem na terça-feira 12, e se encerram às 23h59 de sexta-feira 15, as inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni).

Praticamente todos os cursos de graduação da Unesc disponibilizam bolsas de estudos integrais (100%), incluindo medicina. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Devido à pandemia e o adiamento em 2020, que acontecerá em janeiro e fevereiro de 2021, a nota utilizada na inscrição será a do Enem de 2019.

Conforme informa o Ministério da Educação, podem se inscrever no Prouni os candidatos que não possuam diploma de curso superior, que tenham participado do último Enem e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do exame, e nota superior a zero na redação. O candidato também deve satisfazer pelo menos uma das condições abaixo:

ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada como bolsista integral da própria escola;

ser pessoa com deficiência;

ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição, e concorrer a bolsas de estudo em cursos de licenciatura. Nesse caso não é exigida a comprovação de renda.

“Nós queremos que os nossos alunos, bem como aqueles que desejam ingressar na Unesc, estejam atentos aos prazos e etapas do Prouni, para garantir mais esta chance de cursar o ensino superior com maior tranquilidade quanto à questão financeira. Além do Prouni, a Unesc também adere ao Fies e conta com diversos planos de bolsas de estudo, para facilitar o ingresso e a permanência do estudante no ensino superior”, destacou a diretora geral da Unesc, Natividade Cury.

Para se inscrever, é preciso acessar o site oficial do programa. Ressaltando que o período de inscrição para o Prouni é apenas entre os dias 12 e 15 de janeiro.