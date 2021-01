Em ofício enviado nesta quarta-feira, 13, ao Extra de Rondônia, o coordenador de Vigilância Sanitária, Alfredo Guancino Júnior, informou sobre as determinações do novo decreto divulgado nesta terça-feira, 12, referente ao combate à covid-19 em Vilhena.

Nas determinações constam a autorização e funcionamento dos estabelecimentos que processam alimentos, tais como restaurantes, churrascarias, praças de alimentação de shoppings centers, galerias, lanchonetes, cafeterias, padarias, pizzarias, pastelarias e similares, com consumo de alimentos e bebidas não alcoólicas no local.

Alfredo Júnior reforçou que o fiel cumprimento das normas estabelecidas no decreto vigente é de responsabilidade do proprietário do estabelecimento e que a colaboração de todos é fundamental para a não restrição de funcionamento das atividades no comércio em geral.

>> VEJA, ABAIXO, O COMUNICADO NA ÍNTEGRA: