Após denúncia de mal atendimento Toninho do Jesus e Magnison Mota acompanharam atendimentos na UCS de Cacoal

Atendendo denúncias feitas via telefone, de alguns pacientes da UCS – Unidade Central de Saúde de Cacoal, que alegam mal atendimento.

O vereador Toninho do Jesus (Podemos), Vice-Presidente Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social e o vereador Magnison Mota (PSC), foram até a unidade de saúde, nesta quinta-feira (14), para averiguar os atendimentos, e conversaram com alguns pacientes, gerente da UCS, e enfermeira.

Ao conversar com os pacientes, eles reclamaram da demora no atendimento, quanto a serem maltratados ou mal atendidos, negaram tal informação, dizendo que apenas o tempo de esperar era muito demorado.

Os vereadores Magnison e Toninho, indagaram Fernando Pinheiro, gerente de saúde da UCS, Fernando comentou que; “Todos os pacientes que buscam atendimento são bem atendidos, os servidores estão cansados e sobrecarregados, mas nem por isso maltrata as pessoas”.

Fernando comentou ainda, que espera que as pessoas que não se cuidaram, e acabaram infectando familiares e amigos, entendam a importância de tomar os cuidados devidos, para evitar maior infestação do covid-19.

O gerente de saúde disse ainda que antes o número de atendimentos era em média de 75, a 80 pessoas ao dia, hoje esse número subiu absurdamente de 200, a 230 pessoas ao dia.

A enfermeira Eliete dos Santos, contou que na UCS, são apenas sete (7) leitos, e no momento da visita dos vereadores, 13 pacientes estavam em atendimento ambulatorial.

A unidade central de saúde, conta com apenas dois médicos por plantão.

Em conversa com o secretário de saúde do município, José Pereira, a expectativa da administração municipal, é desafogar a UCS, com a abertura do Hospital de campanha, já na próxima semana, a data ainda não foi definida.