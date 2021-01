Preocupado com o alto índice de contágio do Covid-19 e com a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previstas para o próximo domingo 17, e no seguinte dia 24, o presidente da Câmara de Vereadores de Cacoal, João Paulo Picheck (Republicanos), enviou ofício em caráter de urgência ao secretário municipal de educação, Gideon Alves da cruz, recomendando o adiamento da prova.

No documento João Paulo Picheck destacou que o momento não é apropriado para realização das provas, e com o colapso na saúde devido a pandemia, os hospitais da rede pública estadual e particulares estão com os leitos clínicos e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) lotados, além disso o número de casos vem aumentando expressivamente.

A recomendação foi protocolada na Secretaria Municipal de Educação (Semed), e ao tomar conhecimento da solicitação de adiamento, o prefeito Adailton Fúria (Psd), se antecipou e acatou o pedido de adiamento do vereador.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ainda não divulgou a nova data da aplicação das provas.